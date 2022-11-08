Koçtaş çalışma saatleri nedir? Koçtaş kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve Koçtaş pazar günü açık mı?

Geniş ürün yelpazesine sahip olan Koçtaş’tan online alışveriş yapabileceğiniz gibi şehrinizde bulunan Koçtaş mağazalarında da alışveriş yapabilirsiniz. Koçtaş mağazasının açılış ve kapanış saatleri şehirden şehre ya da şubeden şubeye ufak tefek farklılıklar gösterse de genel olarak Koçtaş mesai saatleri tüm şehirlerde benzerdir. Peki, Koçtaş kaçta açılıyor, çalışma saatleri nedir?

Koçtaş mesai saatleri nedir?

Koçtaş mağazaları hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin her gün müşterilerine hizmet verir. Koçtaş açılış saati mağazadan mağazaya farklılık gösterir. Bazı mağazaları sabah saat 08.00’de kapılarını açarken bazıları ise sabah saat 10.00’da kapılarını açar. Bu yüzden açılış saatlerini konuma özel arama yaparak daha net öğrenebilirsiniz. Koçtaş açılış saati genel olarak 08.00 – 10.00 arasındadır.

Koçtaş öğle arası kaçta?

Koçtaş öğle arası saatleri sırasında da kesintisiz bir şekilde hizmet verir. Açılış ve kapanış saatleri içerisinde dilediğiniz zaman mağazalarına gidebilir ve alışverişinizi yapabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde her gün kesintisiz hizmet verir.

Koçtaş kaça kadar açık?

Koçtaş mağazaları haftanın yedi günü açıktır ve sabah 08.00 ila 10.00 saatleri arasında kapılarını açarak hizmet verir. Ev tekstili ile ilgili birçok ürünü bu mağazalardan bulabilmeniz mümkündür.

Koçtaş kaçta kapanıyor?

Çalışma saatleri yine şubeden şubeye ya da şehirden şehre farklılık gösterse de genel olarak Koçtaş kapanış saati akşam 22.00’dır. Peki, Koçtaş cumartesi açık mı?

Koçtaş hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Koç Grubu’na bağlı, yapı malzemeleri satışı sunan bu şirketin farklı şehirlerde çok sayıda mağazası bulunur. Koçtaş bünyesindeki mağazalar cumartesi günleri de müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Mağazalar her gün 12 saat kesintisiz bir şekilde hiç ara vermeden müşterilerinin ev ile alakalı tüm ihtiyaçlarını karşılar.

Koçtaş pazar günü açık mı?

Koçtaş pazar günü çalışma saatleri ile cumartesi günü çalışma saatleri aynıdır. Koçtaş hafta sonu çalışma saatleri şu şekildedir:

Cumartesi Günleri: 10.00 – 22.00

Pazar Günleri: 10.00 – 22.00

Koçtaş bayram çalışma saatleri nedir?

Koçtaş hafta sonları olduğu gibi dini ve resmî ve dinî bayramlarda da müşterilerine satış yapmaya devam eder. Yılbaşı (1 Ocak) tatili başta olmak üzere Koçtaş bayram çalıştığı günler:

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

1 Mayıs İşçi Bayramı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı gibi tüm tatil günlerinde de açıktır.

Koçtaş mağazaları Kurban ve Ramazan Bayramı gibi bir günden fazla süren bayramların ilk gününde saat 14.00’da açılır. Diğer günler ise normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder.



