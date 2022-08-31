Koku geliyorsa dikkat: Mutlaka doktora görünün! Enfeksiyona yol açabilir

Pamukçuk her iki cinsiyeti de etkilen maya enfeksiyonudur. Cinsel yolla bulaştığı kanıtlanmayan pamukçuk tedavi edilmezse sürekli olarak tekrarlamaya neden olur. Penis mantarı özellikle cinsel partnerinde mantar enfeksiyonu olan erkeklerde sık görülür. Bazen hiçbir belirti göstermeyen pamukçuk genellikle zararsızdır ancak hijyenik koşullar nedeniyle tedavi edilmesi gerekmektedir. Kötü kokulara ve akıntılara sebep olan pamukçuğu tedavi etmek için doktora görünmek gerekir.
PAMUKÇUK BELİRTİLERİ
- Penis başında ağrı ve kaşıntı
- Beyaz, ciltten kabarık döküntüler
- Penis başında kırmızı ve gergin bir deri
- Penis başında şişme
- Penis başında tahriş
- Özellikle sünnetsiz olanlarda sünnet derisinin altında kötü kokulu akıntı
- Sünnet derisini geri çekmede zorluk
- İdrar yaparken ağrı
- Cinsel ilişki esnasında ağrı
- Testisler etrafında kızarıklık ve yanma
- Nadiren sertleşme sorunları
PAMUKÇUK NASIL ÖNLENİR?
- Her cinsel ilişkiden ve duştan sonra penisi temizlemek ve kurutmak
- Kokusuz sabun ve duş ürünleri tercih etmek
- Partnerinizde mantar enfeksiyonu varsa prezervatif kullanmak
- Gevşek pamuklu çamaşır giymek
- Genital bölgeyi kuru tutmak
- Temizliğe dikkat etmek
- Fazla şekerli besin tüketmemek
MANTAR TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?
- Penis mantarında yoğun bir kaşıntı hissi vardır. Bunun sonunda küçük kanamalar ve kabuklanmalar olabilir.
- Penisin içinde üretra adı verilen idrar yolunun son parçası bulunur. Tedavi edilmeyen şiddetli enfeksiyon üretraya ulaşarak idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Bunun sonunda idrar yaparken ağrı ve idrarda kanama meydana gelebilir.
- Üretradaki enfeksiyon böbreğe ulaşabilir. Piyelonefrit edı verilen yüksek ateşli hastalığa neden olabilir.
- Bu enfeksiyon testislerde bulunan sperm kanallarını etkilerse kısırlığa neden olabilir.
- Cinsel ilişki esnasında yaşanan ağrı cinsel sorunlara neden olabilir.
- Altta yatan hastalığı olanlarda özellikle bağışıklık yanıtı bozuk olanlarda yaygın mantar enfeksiyonu meydana gelebilir.
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