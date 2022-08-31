Koku geliyorsa dikkat: Mutlaka doktora görünün! Enfeksiyona yol açabilir

Pamukçuk her iki cinsiyeti de etkilen maya enfeksiyonudur. Cinsel yolla bulaştığı kanıtlanmayan pamukçuk tedavi edilmezse sürekli olarak tekrarlamaya neden olur. Penis mantarı özellikle cinsel partnerinde mantar enfeksiyonu olan erkeklerde sık görülür. Bazen hiçbir belirti göstermeyen pamukçuk genellikle zararsızdır ancak hijyenik koşullar nedeniyle tedavi edilmesi gerekmektedir. Kötü kokulara ve akıntılara sebep olan pamukçuğu tedavi etmek için doktora görünmek gerekir.

PAMUKÇUK BELİRTİLERİ

Penis başında ağrı ve kaşıntı

Beyaz, ciltten kabarık döküntüler

Penis başında kırmızı ve gergin bir deri

Penis başında şişme

Penis başında tahriş

Özellikle sünnetsiz olanlarda sünnet derisinin altında kötü kokulu akıntı

Sünnet derisini geri çekmede zorluk

İdrar yaparken ağrı

Cinsel ilişki esnasında ağrı

Testisler etrafında kızarıklık ve yanma

Nadiren sertleşme sorunları

PAMUKÇUK NASIL ÖNLENİR?

Her cinsel ilişkiden ve duştan sonra penisi temizlemek ve kurutmak

Kokusuz sabun ve duş ürünleri tercih etmek

Partnerinizde mantar enfeksiyonu varsa prezervatif kullanmak

Gevşek pamuklu çamaşır giymek

Genital bölgeyi kuru tutmak

Temizliğe dikkat etmek

Fazla şekerli besin tüketmemek

MANTAR TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?