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Kokuyu alıyorsanız doktora koşun! Şeker hastalığının gizli tehlikesi

24.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın ciddi ve sık görülen hastalıklarından olan şeker hastalığı sağlık için oldukça tehlike oluşturmaktadır. Şeker hastalığının tedavisine erkenden başlamak organların hasar görmesini engellemektedir. Uzmanlara göre gözden kaçan çok belirgin şeker hastalığı belirtileri bulunur. Aşağıda bulunan belirtilere sahipseniz mutlaka doktora görünmeniz gerekmektedir.

Kokuyu alıyorsanız doktora koşun! Şeker hastalığının gizli tehlikesi

Ölümcül hastalıklara yol açabilen ve dünyanın her yerinde sıklıkla görülen diyabet her geçen gün sağlık için tehdit oluşturmaktadır. Sağlıksız yaşam koşulları Tip 2 diyabete yakalanma riskini artırır. Uzmanlara göre diyabet hastası olan birçok kişi bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor. Bu durum hastalığın daha fazla ilerlemesine ve ciddi hasarlara yol açmasına neden oluyor.

İYİLEŞMEYEN ENFEKSİYONLAR SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

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Diabetes UK'ye göre, hem tip 1 hem de tip 2 diyabette , hastalar kanın bacaklarınıza ve ayaklarınıza akışını etkileyebilecek yüksek kan şekerinin yol açtığı bir kan damarı hasarına maruz kalabilirler. Endişe verici bir şekilde, iyileşmemiş ülserler ve ayak enfeksiyonları, diyabetle ilişkili ampütasyonların önde gelen nedenidir ve diyabetik ayak ülserleri, ampütasyonların yüzde 80'inden fazlasını oluşturur.

AYAK KOKUSU CİDDİ OLABİLİR

Bromodoz, ayak ülseri haberini verebilecek kırmızı bayrak işaretlerinden biridir. Ayak kokusu olarak da bilinen bu durum, tipik olarak ter ve bakteri birikmesiyle tetiklenen bir ayak kokusunu tanımlar. Uzmanlara göre bir ayak ülseri iltihaplanmaya başladığında, sizi bu kokulu işaretle bırakabilir. Farkında olmadığınız bu ülserler dayanılmaz ayak kokularına yol açabilir.

KAN ŞEKERİ YÜKSELDİĞİNDE CİLT KENDİNİ ONARAMAYABİLİR

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Diabetes sitesinde yer alan bilgiye göre ayak ülserleri genellikle alt bacak veya ayakta bulunan parçalanmış bir cilt yamasıdır. Kan şekeri seviyeleriniz çok yükseldiğinde veya düzenli olarak dalgalandığında, normalde iyileşecek olan cilt, sinir hasarı nedeniyle kendini gerektiği gibi onaramayabilir. Bu, hafif bir yaralanmanın bile ayak ülserine yol açan süreci tetikleyebileceği anlamına gelir.

İLK BELİRTİSİ AKINTIDIR

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Ayak ülserinin ilk uyarı işaretlerinden biri, ayağınızdan çoraplarınızı lekeleyebilecek ve kokabilecek akıntıdır. NHS , ayağınızın birinden veya her ikisinden gelen herhangi bir hoş olmayan ve garip kokan durumlara dikkat etmenizi öneriyor.

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKATE ALMALISINIZ

Dikkat edilmesi gereken diğer erken belirtiler arasında kabarcıklar, olağandışı şişlikler, renk değişiklikleri, tahriş, ateş ve grip benzeri semptomlarla kendini iyi hissetmeme yer alır. Diyabetiniz varsa bu uyarı işaretlerinden herhangi biri ciddiye alınmalı ve hemen bir uzmanla kontrol edilmelidir.

ÖNEMSİZ GÖRMEK AYAĞINIZI KAYBETMENİZE YOL AÇABİLİR

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Diabetes sitesinde yer alan bilgiye göre "Diyabet hastalarının herhangi bir ayak sorunu belirtisi gördüklerinde tıbbi yardım almalarının ne kadar önemli olduğunu bilmeleri çok önemlidir. Diyabetli kişilerin ayaklarında ortaya çıkan belirtileri erken fark etmeleri ayaklarının kesilmesini önleyebilir. Bu konuda sadece birkaç saat bile oldukça etkilidir."

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