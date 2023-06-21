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Kolombiya'dan Samsun'a ölüm yolculuğu! Gemiye kaçak bindi, cesetle günlerce yolculuk yaptı

21.06.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Katya ATK isimli geminin personeli, ambarda bir cesetle birlikte kaçak yolcu buldu. Kolombiya vatandaşı Luis Antonıo Obando Castro'nun (57) ölen arkadaşının cesediyle günlerce yolculuk yaptığı belirlendi. Samsun Limanı’nın 3 mil açığında bulunan gemiye giren güvenlik güçleri, kaçak yolcuyu gözaltına aldı

Kolombiya'dan Samsun'a ölüm yolculuğu! Gemiye kaçak bindi, cesetle günlerce yolculuk yaptı

Olay dün Samsun’da meydana geldi. Kolombiya’dan Samsun’a gelen Katya ATK isimli geminin ambarındaki kapının mührünün kırık olduğunu fark eden gemi personeli, kaçak yolcu olması ihtimaline karşı kontrol etti. Samsun'a 3 mil uzaklıkta yapılan kontrol sırasında konteynerde Kolombiya uyruklu Manuel Javier Prado Cortes’in cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yanında bulunan vatandaşı Luis Antonio Obanda Castro isimli yolcu da gemi personeli tarafından yakaladı.

CESETLE 4 GÜN YOLCULUK YAPTI

Olay, gemi personeli tarafından sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Castro, kendisi ile birlikte bulunan vatandaşı Manuel Javier Prado Cortes'in hayatını kaybettiğini ve cesedi ile birlikte 4 gün boyunca yolculuk yaptığını söyledi.

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Cortes’in cesedi daha sonra karaya alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Luis Antonıo Obando Castro’yu ise gözaltına aldı. Bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi’nde çıkarılan Castro, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Castro'nun kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonrası belli olacağı ifade edildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Samsun Kolombiya gemi

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