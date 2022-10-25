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Koltuğun altında buldu, içinde 100 bin TL vardı! "100 milyon da olsa..."

25.10.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki taksi sürücüsü ilginç bir olay yaşadı. Ancak yaşadığı şaşırtıcı olay karşısında yaptığı hareketse herkese örnek olacak türdendi. Taksici, aracını teslim edeceği zaman son bir kontrol yaparken koltuğun altında cüzdan olduğunu gördü. Unutulan cüzdanı emanet merkezine teslim etti. Cüzdanın içinde ise yaklaşık 100 bin TL'ye karşılık gelen Türk Lirası ile yüklü miktarlarda döviz vardı. Cüzdan Rus uyruklu sahibine teslim edildi. Taksici 100 milyon da olsa yine aynı şeyi yapardım" dedi.

Koltuğun altında buldu, içinde 100 bin TL vardı! "100 milyon da olsa..."

Antalya'da takside unutulan bir cüzdan ve içinde bulunan para büyük şaşkınlık yaratırken taksi sürücüsünün bulduğu cüzdan karşısında yaptığı örnek davranış dikkat çekti. Söz konusu olay 24 Ekim'de Antalya Havalimanı'nda taksicilik yapan Yusuf Uğur'un başına geldi. Uğur, tüm gece takside çalıştıktan sonra aracını teslim etmeden hemen önce son kez kontrol etti. İşte içerisinde yüklü miktarda döviz ile Türk Lirası'nın bulunduğu cüzdan ile de böyle karşılaştı.

CÜZDANDA 1500 TÜRK LİRASI, 5 BİN 200 AVRO VE 13 BİN 500 RUBLE VARDI

Koltuğun altında cüzdan gören Uğur, cüzdanı alarak taksi durağının emanet merkezine teslim etti. Emanet çalışanları cüzdanda 1500 Türk lirası, 5 bin 200 avro, 13 bin 500 ruble ve kredi kartları olduğunu gördü.

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RUS TURİST TESLİM ALDI

Bir süre sonra Rus uyruklu bir kişi emanet merkezine gelerek cüzdanını teslim aldı.

Taksici Uğur, AA muhabirine, bütün gece çalıştığını ve aracı teslim etmeden önce kontrol ettiğinde ayak ucunda cüzdan olduğunu fark ettiğini söyledi.

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"100 MİLYON DA OLSA YİNE AYNI ŞEYİ YAPARDIM"

Bütün gece birçok kişiyi taşıdığı için cüzdanın kime ait olabileceğini hatırlayamadığını belirten Uğur, "Cüzdan Rus uyruklu bir turiste aitmiş, sonradan kendisini hatırladım. Aracımda, kişiyi bıraktığım yerde kamera yoktu ama kötü bir niyetim yoktu ve yine de teslim ettim. 100 milyon da olsa yine aynı şeyi yapardım. Biz maddi şeylere önem veren insanlar değiliz, böyle yetiştik." dedi.

Uğur, Rus turistin kendisinin bu hareketine çok sevindiğini aktardı. (İHA)

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