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Koltuk altındaki kararmaları anında bembeyaz yapıyor! Ciltteki kararmaları geçirmenin en etkili yolu

26.05.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koltuk altı kararmaları özellikle yaz aylarında istenmeyen görüntülere sebep olabiliyor. Kadınlar koltuk altı kararmasını geçirmek için doğal çözümler arıyor. Ancak ilk olarak koltuk altı neden kararır? sorusunun cevabını öğrenmek gerekiyor. Bu sorunun cevabıyla koltuk altına uygulayacağınız doğal çözümler sayesinde koltuk altınızı bembeyaz yapabilirsiniz.

Koltuk altındaki kararmaları anında bembeyaz yapıyor! Ciltteki kararmaları geçirmenin en etkili yolu

Koltuk kararması nedeniyle bunaltıcı yaz sıcaklarında bile kısa kollu kıyafet giyememekten şikayetçiyseniz bu duruma bir dur demek gerekiyor. Evde uygulanan yanlış müdahaleler koltuk altı kararmasına neden olabiliyor. Bu sorunların temelini çözerek evde uygulayacağınız doğal bakımlar koltuk altı kararmalarının rengini açıyor.

KOLTUK ALTI NEDEN KARARIR?

Koltuk altı yaz aylarında aşırı terleme ile ya da havasızlık nedeni ile kararmaktadır. Ağdanın çok sıcak bir şekilde yapılması ya da jiletin deri üzerinde hasar bırakması nedeniyle koltuk altının kararması mümkündür. Ayrıca deodorant kullanımı da koltuk altının kararmasına neden olur.

Yeni Proje - 2023-05-26T165932.874

KOLTUK ALTI KARARMASINI BEYAZLATMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Kararmayı evde geçirmek için bitkisel doğal beyazlatıcılardan biri olan patatesi ince ince dilimledikten sonra koltuk altınıza koyun ve 10 dakika bekleyin. Yeterince bekledikten sonra o koltuk altınızı durulayın. Koltuk altı kararması nasıl geçer doğal yöntemlerle diye de düşünüyorsanız, cildinize peeling olarak şeker ve karbonat da kullanabilirsiniz.

DOĞAL PEELİNG TARİFİ

1 yarım limon ile 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırdıktan sonra peeling yapar gibi koltuk altınıza 2-3 dakika masaj yaparak yedirin, 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada 4 gün uygulayın ve 1 ay sonucunda renk açılmalarının başladığını fark edeceksiniz.

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