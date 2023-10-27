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Koltuk, masa, sandalye... Beşiktaş'ta hareketli anlar! Sinir krizi geçirip evdeki eşyaları camdan aşağı attı

27.10.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta siniz krizi geçiren bir kişi evin camlarını kırarak eşyaları sokağa attı. Uzun süre polisin eve girmesine izin vermeyen kişi, daha sonra polisin kapıyı açmasıyla ambulansa götürüldü. Evden atılan eşyalar ise 3 otomobilde hasar oluşmasına sebep oldu.

Koltuk, masa, sandalye... Beşiktaş'ta hareketli anlar! Sinir krizi geçirip evdeki eşyaları camdan aşağı attı

Olay, Türkali Mahallesi Haremağası Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 5'inci katında tek başına yaşayan kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle siniz krizi geçirdi.

CAMLARI KIRIP EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Önce dairesinin camlarını kıran adam, sonra evdeki koltuk, masa ve sandalyeleri sokağa atmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri evin kapısına gitti ancak kapı kilitli olduğu için içeriye giremedi.

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İtfaiye ekipleri ise adamın düşme ihtimaline karşı yola hava yastığı açtı. Kapıyı açan polis ekipleri, sinir krizi geçiren kişiyi ambulansa götürdü.

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3 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Evden atılan eşyalar nedeniyle de 3 araçta hasar oluştu. (DHA)

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