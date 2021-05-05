HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koltukları sökmüş! Aracın arkasına bakan şaşkına döndü

Koltukları sökmüş! Aracın arkasına bakan şaşkına döndü

05.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de iki düvesini Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çiçekli Yaylası'na götürmek isteyen Mehmet Yıldız, kamyonet tutmak istemeyince ilginç bir yola başvurdu. Kendisine ait aracın arka koltuklarını sökerek düveleri yaylaya çıkarmaya karar veren Yıldız, görenleri güldürdü.

Koltukları sökmüş! Aracın arkasına bakan şaşkına döndü

Havaların ısınmasıyla Rize'de yayla göçleri başladı. Henüz 1 yaşındaki iki tane düvesini ahırından çıkartan Rizeli Mehmet Yıldız da hayvanlarını yaylaya götürmek istedi. Hayvanlara özel kamyonet tutmak istemeyen Yıldız, çareyi kendisine ait aracının arka koltuklarını yatırıp düveleri oraya yerleştirmekte buldu. Yıldız, bagajdan araca soktuğu hayvanları güzelce sabitledi ve yaylaya gitmek üzere yola koyuldu. Aracın camından görünen hayvanlar ise görenleri güldürdü.

ARKA KOLTUKLARI SÖKÜP DÜVELERİ BİNDİRDİ

Göçlerin genelde Mayıs-Haziran aylarında başladığını söyleyen Mehmet Yıldız, şunları söyledi:

“Çamlıhemşin Çiçekli Yaylasına gidiyoruz. Aracımın arka koltuklarını söküp 2 ineği yerleştirdim ve yakıtımı alıp yaylaya göç edeceğim. Yaylada yaz boyunca kalıyoruz. Herkes yaylaya çıkmadan önce, öncü bir grup (çok az kişiden oluşur) gidip, yayla yolunun açılıp açılmadığını, karın eriyip erimediğini kontrol eder. Eskiden yaylalarda korucular olurdu. Bunlar herkesten önce yaylaya çıkar ve orada kalır; yaylacıların orada kalan süt teknesi gibi eşyalarını, odunlarını ve evlerini korur, karşılığında para alırlardı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Çanakkale'deki deprem sonrası korkutan uyarıÇanakkale'deki deprem sonrası korkutan uyarı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Rize

En Çok Okunan Haberler

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Ekrem İmamoğlu'ndan gönderme: Bak elin arkada geziyorsun

Ekrem İmamoğlu'ndan gönderme: Bak elin arkada geziyorsun

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.