Koltuktan Kalkıp Hareket Etme Zamanı – Fitness Boxing

21 Aralık 2018’de perakende noktalarında ve Nintendo eShop'ta Nintendo Switch’e özel çıkacak Fitness Boxing oyununda yumruk atarak, zigzag çizerek ve çömelerek tüm vücudunuzu çalıştıracaksınız. İlave spor ekipmanlarına gerek yok.

Ayrıca, iki oyunculu modda, dilerseniz bir arkadaş ya da aile üyesi ile birlikte oyun oynayabilirsiniz. Hatta birer Joy-Con kullanarak sanal bir boks ringinde yüzleşebilirsiniz. Nintendo Switch sisteminin portatif özelliği sayesinde, Fitness Boxing evde TV modunda veya masa üstü modda hareket halindeyken oynanabilir.

Bugünden itibaren oyunun demosunu indirip deneyebilirsiniz.

https://karikocagaming.com/haberler/koltuktan-kalkip-hareket-etme-zamani-fitness-boxing

