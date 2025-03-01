Kombin yaparken doğru renkler nasıl seçilir? Cilt ve saç rengin belirleyici…

Cilt alt tonuna, saç rengine ve pek çok diğer faktöre göre kombin yapma rehberin burada!

1. Cilt alt tonunu belirle.

Cilt alt tonu, hangi renklerin sana yakışacağını belirlemene yardımcıdır. Sıcak, soğuk ve nötr olarak ayrılan bu tonları bileğindeki damarlara bakarak şu şekilde kolayca tespit edebilirsin:

Soğuk Alt Ton: Mavi veya mor damarlar

Sıcak Alt Ton: Yeşil damarlar

Nötr Alt Ton: Hem mavi, mor hem yeşil damarlar

2. Cilt alt tonuna göre renk seç.

Cilt alt tonunu belirledikten sonra kombinindeki renk seçimlerini mantıklı şekilde yapabilir, her kıyafette tarzını konuşturabilirsin.

Sıcak alt tonda cildin varsa; toprak tonları gibi sıcak renkler senin için en idealidir. Ayrıca turuncu, kırmızı, altın sarısı, sıcak yeşil ve kahve tonları da sana çok yakışır.

Soğuk alt tonda cilde sahipsen; mavi bazlı tonlara ve pastel renklere yönelmen en iyisidir. Mor, pembe, buz mavisi, lacivert, zümrüt yeşili gibi tonlar cildinin tazeliğini ortaya çıkarır.

Nötr cildin için; hem sıcak hem soğuk tonları kullanabilirsin. Ayrıca gri, bej, açık pembe, haki gibi renkleri de kolayca taşırsın.

3. Saç rengine uygun tonları tanı.

Kombinlerinde dikkat etmek isteyeceğin bir diğer faktör de saç rengin. Çünkü saç rengini kullanarak harika kıyafet seçimleri yapabilirsin. İşte bu sırada dikkat etmen gerekenler:

Sarı saçların varsa; pastel tonlar, açık mavi, pembe ve beyaz gibi soft renkler sana çok yakışır.

Kahverengi saçların varsa; krem, bej, kahverengi gibi renkleri ve yeşil tonlarını rahat rahat taşırsın.

Siyah saçların için; gri, gümüş, beyaz, kırmızı gibi kontrast renkler seçebilirsin.

Kızıl saçların varsa; mavi ve yeşil tonlar ile yumuşak bej gibi açık renkler sana çok yakışır.

4. Göz rengini öne çıkar.

Doğru renk seçimi için gözlerin de belirleyicidir. Özellikle bakışlarına derinlik katmak istersen kombinlerinde göz rengine odaklanabilirsin. Bunun için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsin:

Kahverengi gözlerini sıcak toprak tonlarıyla tamamlayabilirsin.

Yeşil gözlerini mor ve mürdüm tonlarıyla belirginleştirebilirsin.

Mavi gözlerini gri ve pastel mavilerle daha çekici hale getirebilirsin.

Ela gözlerin varsa yeşil, sarı, bordo ve lavanta tonlarını kullanabilirsin.

5. Renk çemberinden faydalan.

Renk çemberi, renk kombinasyonları oluşturmana yardımcıdır. Renk çemberini kullanarak ten, saç ve göz rengine uygun renkleri kolayca seçebilirsin. Bu sırada kontrast tonları, tamamlayıcı renkleri veya benzer renkleri seçerek üçlü kombinasyonlar hazırlayabilirsin. Böylece ister dikkat çekici, istersen de uyumlu kombinler hazırlarsın.

6. Desen ve renk uyumuna dikkat et.

Kıyafet tonlarını belirlerken desen ve renk uyumuna da dikkat etmen gerekir. Özellikle desenlerin baskın olduğu kıyafetlerde bu desenlerin renklerine ayrıca özen göstermek isteyebilirsin. Baskın desenlerin cilt ve saç renginle uygun olmasını sağlarsan çok daha bütünleşik kombinler elde edersin.

7. Aksesuarlarla renk dengesi kur.

Kombinlerine biraz hareket katmak veya ekstra denge kazandırmak için aksesuarlardan faydalanabileceğini unutma. Mesela nötr tonlardaki kıyafetini saç ve ten renginle uyumlu tonlarda bir çanta ya da takıyla tamamlayabilirsin. Bu sayede görünümüne zarif ve şık bir dokunuş eklemiş olursun. Aksesuarları tarzını kişiselleştirmek istediğin her an rahat rahat kullanabilirsin.