Komik yaban hayatı fotoğraf yarışması başvuruları almaya başladı

Şaşkın fok, dil çıkaran karaca, kahkaha atan porsuk... Her yıl düzenlenen komik yaban hayatı fotoğraf yarışması bu yıl da başvuruları almaya başladı.

Başvurular 30 Haziran'a kadar kabul edilecek ve ardından da finalistler belirlenecek.

Yarışmaya başvurmak isteyenler, fotoğraflarını 'Comedy Wildlife Photography Awards' sitesinden gönderebiliyor.

Şu ana kadar yapılan başvurular arasında dikkat çeken karelerden birisi Alvin Takmees'in Estonya'da çektiği bu kare.

Fotoğrafta bir karaca, arkadaşına 'dil çıkarırken' objektife yakalanmış.

Kanada'nın Vancouver Adası'nda fotoğrafçı Anthony Bucci, gözünü açık tutmakta zorlanan bu serçe baykuş fotoğrafıyla yarışmaya katılıyor.

Fotoğrafçı David DesRochers, 'Kahkaha atan porsuk' adını verdiği bu fotoğrafı gönderdi.

Alaska'dan yarışmaya katılan Janet Miles, 'Ayının kum dansı' adlı karesinde kumlarda yuvarlanan dev cüsseli bir ayıyı fotoğraflamayı başardı.

Tanzanya'nın Ngorongoro Krateri bölgesinden gelen bu karenin adı ise 'Tüy sıklet dövüşü'.

Kenya'dan yarışmaya katılan Manoj Shah'ın karesinde, yavru hipopotam annesini oldukça komik bulmuşa benziyor.