Komplo teorilerinde ciddi artış yaşanıyor

Peki bu tür komplo teorilerinden korunmak için yapacak bir şey yok mu? Sosyal medya devleri buna önemli bir cevap verdi. Şimdilerde çok popüler olan bir belgesel, bütün sosyal medya platformları tarafından engellenmeye çalışılıyor.
Son dönemlerin en çok tartışılan sosyal medya sitelerinden olan Facebook bu defa olumlu karşılanabilecek bir adım attı. Komplo teorisyenlerine geçit vermek istemeyen Facebook şirketi aldığı bir kararla bu tür videoları engelleyeceğini söyledi. Komplo teorisyenlerine göre maske takmak bile aslında virüsün yayılmasına neden oluyor.
Kısa bir süre önce aşı karşıtları da güçlü bir kampanya oluşturmuştu. Bu kampanyalar Facebook ve diğer platformlardan yayınlandı. Facebook aşı karşıtlığını engellemek için bu tür yayınları kapatacağını açıkladı. Twitter ise #pandemic ibaresi ile girilen tweetleri sileceğini söyledi. Komplo teorisyenlerine kulak verdiğinizde bu virüsün kasıtlı olarak çıkarıldığı söyleniyor. Ayrıca yapılacak olan aşıların kısırlığa neden olabileceği bile ifade edildi.
Virüs salgınının akıl almaz boyutlara ulaşması ile birlikte bu tür komplolar 5G baz istasyonlarını dahi etkiledi. Onlara göre 5G istasyonları virüsün yayılmasına ciddi katkıda bulunuyor. Kulağa İlk başlarda çok komik gelse bile, insanların önemli bir bölümü buna inanıyor. İngiltere’de birçok kişi 5G istasyonlarını yaktı. Peki siz komplo teorisyenlerine hak veriyor musunuz?
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