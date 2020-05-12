Komplo teorilerinde ciddi artış yaşanıyor

Peki bu tür komplo teorilerinden korunmak için yapacak bir şey yok mu? Sosyal medya devleri buna önemli bir cevap verdi. Şimdilerde çok popüler olan bir belgesel, bütün sosyal medya platformları tarafından engellenmeye çalışılıyor.

FACEBOOK'TA KOMPLO TEORİSYENLERİNE GEÇİT YOK

Son dönemlerin en çok tartışılan sosyal medya sitelerinden olan Facebook bu defa olumlu karşılanabilecek bir adım attı. Komplo teorisyenlerine geçit vermek istemeyen Facebook şirketi aldığı bir kararla bu tür videoları engelleyeceğini söyledi. Komplo teorisyenlerine göre maske takmak bile aslında virüsün yayılmasına neden oluyor.

TWİTTER DİREKT SİLDİ

Kısa bir süre önce aşı karşıtları da güçlü bir kampanya oluşturmuştu. Bu kampanyalar Facebook ve diğer platformlardan yayınlandı. Facebook aşı karşıtlığını engellemek için bu tür yayınları kapatacağını açıkladı. Twitter ise #pandemic ibaresi ile girilen tweetleri sileceğini söyledi. Komplo teorisyenlerine kulak verdiğinizde bu virüsün kasıtlı olarak çıkarıldığı söyleniyor. Ayrıca yapılacak olan aşıların kısırlığa neden olabileceği bile ifade edildi.