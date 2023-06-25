HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Komşu bir kez daha sandık başında! Fırsatı 5 sandalye ile kaçıran Miçotakis seçimi 2. tura bırakmıştı... Yunanistan'da anket sonuçlarında dikkat çeken fark

Komşu bir kez daha sandık başında! Fırsatı 5 sandalye ile kaçıran Miçotakis seçimi 2. tura bırakmıştı... Yunanistan'da anket sonuçlarında dikkat çeken fark

25.06.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek başına iktidara gelme fırsatını yalnızca 5 sandalye ile kaçıran, Kiryakis Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi partisi koalisyona yanaşmayınca Yunanistan'daki genel seçimler 2. tura kaldı. Bugün yaklaşık 10 milyon seçmen yeniden sandık başına gidiyor. Yunanistan'da seçim anketi sonuçları, Yeni Demokrasi ile Aleksis Çipras'ın liderliğindeki SYRIZA arasında açık ara fark olduğunu işaret ediyor.

Komşu bir kez daha sandık başında! Fırsatı 5 sandalye ile kaçıran Miçotakis seçimi 2. tura bırakmıştı... Yunanistan'da anket sonuçlarında dikkat çeken fark

Komşu Yunanistan'da 21 Mayıs'ta sonuçlanmayan ilk turun ardından bugün bir kez daha seçim heyecanı yaşanıyor. Yeni Demokrasi ve SYRIZA partileri arasındaki rekabette anket sonuçlarına göre Yeni Demokrasi önde. Miçotakis, ilk tur seçim sonuçlarının ardından koalisyona sıcak bakmadığı yönünde mesajlar vermişti. İşte Yunanistan'daki seçimden tüm detaylar...

PARTİLER TEK BAŞINA İKTİDARI YAKALAYAMADI

Yunanistan'da 4 yılın ardından 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimler sonucunda hükümetin kurulamaması üzerine seçmenler, anayasa gereği bugün ikinci kez sandığa gidiyor.

Sandıktan 21 Mayıs'ta çıkan sonuca göre, 2019-2023 sürecinde ülkeyi yalnız yöneten Yeni Demokrasi Partisi birinci oldu ancak yeni seçim sistemi nedeniyle tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamadı.

thumbs_b_c_1ec0a48b85daacbadfba9f9d0d29dedb

Yeni Demokrasinin aldığı yüzde 40,79'luk oy, partiye 300 sandalyelik meclise 146 milletvekili gönderme imkanı tanıdı.

Yeni Demokrasiyi 2019-2023 döneminin ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 20,07'lik oy ve 71 milletvekiliyle takip etti.

Onlarca yıldır Yeni Demokrasinin bir numaralı rakibi olan ancak ekonomik kriz sürecinde oy oranı gerileyen merkez soldaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), kaybettiği gücünü kısmen toplayarak yüzde 11,46'lık oy ve 41 milletvekiliyle üçüncü sıraya yerleşti.

Yunanistan Parlamentosunun kemikleşmiş partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,23 oy ve 26 milletvekili, aşırı sağcı tutumuyla bilinen Yunan Çözümü Partisi ise yüzde 4,45 oy ve 16 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkını kazandı.

Yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 oldu.

SEÇİM SİSTEMİ

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan birinci partiye fazladan milletvekilliği verilmiyor ancak hükümet kurulamaması halinde ikinci kez sandığa gidildiğinde birinci partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla, oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste 20 ila 50 milletvekilliği ekstradan veriliyor.

thumbs_b_c_d045c3c8bd8951977f5af44362846438

Böylelikle koalisyon arayışındaki çıkmaz, birinci partiye verilen destekle aşılmaya çalışılıyor.

21 MAYIS'TA HÜKÜMET KURULAMADI

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına sahip değilken Yeni Demokrasinin bu fırsatı sadece 5 sandalyeyle kaçırması, ikinci kez sandığa gidilmesine yol açtı.

Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, seçimin hemen ardından yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan sonucu halkın koalisyon yerine tek başına iktidara gelmiş güçlü bir hükümeti istediği şeklinde yorumladı.

Koalisyon çalışmaları için bürokratik süreç tamamlandı ancak liderler gerçekte koalisyon kurmak üzere çaba harcamadı.

Yeni Demokrasinin herhangi bir koalisyona yanaşmayacağı, ikinci kez sandığa gidildiğinde verilecek ekstra sandalyeleri hedeflemesi, koalisyon çalışmalarını sadece aşılması gereken teknik bir sürece dönüştürdü.

thumbs_b_c_73a3d28a207413c663256d60774a9971

ANKETLER NE DİYOR?

Pulse araştırma şirketinin SKAI TV için yaptırdığı ankete göre, Yeni Demokrasi ve SYRIZA arasındaki fark yüzde 19,5.

ALCO araştırma şirketinin Alpha TV adına yaptırdığı ankette ise Yeni Demokrasi ve SYRIZA arasındaki fark yüzde 21,1 görünüyor. Ankete göre, Yeni Demokrasi sandıktan yüzde 39,5 destekle çıkarken hemen arkasından gelen SYRIZA yüzde 18,4 oy oranına sahip oluyor.

Tüm anketlerde 3'üncü görünen PASOK-KINAL İttifakı ise yaklaşık yüzde 10 oy oranına sahip olmasına rağmen ekonomik kriz döneminde SYRIZA'ya kaptırdığı merkez sola ait oyları geri alarak ana muhalefete yükselmeyi hedefliyor.

thumbs_b_c_956b02d88dcb02918f06e50a65266c71

SEÇİME KATILACAKLAR

Mahkeme kararına göre, seçimlere 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız adayın katılmasına imkan tanındı.

Seçmen kütüğüne kayıtlı 9 milyon 813 bin 595 seçmen, bugün ülke genelindeki 21 bin 634 seçim merkezinde oy kullanacak.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD kalkışmayı önceden biliyordu...ABD kalkışmayı önceden biliyordu...
Çeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştıÇeçen birlikler isyanın merkezi Rostov'a ulaştı
ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
seçim Yunanistan Kiryakos Miçotakis aleksis çipras

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Bluzunun ince askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..." deyip o anı paylaştı

Bluzunun ince askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..." deyip o anı paylaştı

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.