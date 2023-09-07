HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Komşu sel felaketinin kıskacında! Yetkililer çaresiz... "Böylesi 50, 100 yılda bir olur..."

Komşu sel felaketinin kıskacında! Yetkililer çaresiz... "Böylesi 50, 100 yılda bir olur..."

07.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan son 100 yılın en yağışlı sistemlerinden birini yaşıyor. Şiddetli yağışlarda henüz 3 kişi yaşamını yitirdi. 5 Eylül tarihinden beri devam eden yağışlar sonrası meydana gelen görüntüler afetin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yunan yetkililer şiddetli yağışlar hakkında, "Bu tür şiddetli yağışlar çok nadir olur. Yunanistan'da ancak 50, 100 yılda bir olur" ifadelerini kullandı.

Komşu sel felaketinin kıskacında! Yetkililer çaresiz... "Böylesi 50, 100 yılda bir olur..."

Yunanistan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketiyle boğuşuyor. 50 ila 100 yılda bir gerçekleşecek türden şiddetli bir yağışın etkisi altına girdiği ifade edilen Yunanistan'da şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar yağışların yoğunluğunun yanında sürekliliğinin de afetin bu boyutlara gelmesinde rol oynadığını ifade ediyor.

1

AA muhabirine konuşan Kolidas, son günlerde Yunanistan'ı etkisi altına alan ve 3 kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışları değerlendirdi.

2

"YUNANİSTAN'IN EN ŞİDDETLİ YAĞMURU..."

Kolidas, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haber arşivinde Kasım 1986'da Zagora'daki yağışın 840 milimetre ölçüldüğüne ilişkin haber olmasına rağmen, modern meteoroloji istasyonu resmi ölçümlerine göre 5 Eylül'de ülkenin Tesalya bölgesindeki yağmurun Yunanistan'ın "en şiddetli yağmuru" olduğunu kaydetti.

Benzer şiddetteki yağışlara yakın çevrede sadece Cenova Körfezi'nde rastlandığını söyleyen Kolidas, Yunanistan'da genellikle bu ölçekte şiddetli yağmurların, 2020'de olduğu gibi Akdeniz siklonları neticesinde oluştuğunu ifade etti.

10

Bu kez Akdeniz siklonunun söz konusu olmadığını belirten Kolidas, "Ancak Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, doğudan gelen bir hava akımı ile karşılaştık. Bu hava akımı, şiddetli yağmur gördüğümüz Tesalya bölgesine orta ve kuzey Ege'den yoğun nem taşıdı." diye konuştu.

Kolidas, Pilio'daki dağlık bölgeye ulaşan nemli havanın, burada 750 milimetreye ulaşan şiddetli bir yağmura dönüştüğünü aktardı.

3

YAĞMURUN ŞİDDETİ KADAR UZUNLUĞU DA FAZLAYDI

Bölgedeki düzlük alanlarda da 24 saat içinde 400 milimetreyi bulan yağışlar gözlemlendiğine işaret eden Kolidas, bu süreçte şiddetli yağmurun süresinin de çok uzun olduğuna dikkati çekti.

11

Kolidas, "Yunanistan'da şiddetli yağışlar genellikle ortalama 6-8 saat sürer. Bu kez şiddetli yağış çoğu bölgede 24 saat ve üzerinde oldu. Sadece şiddeti açısından değil, süresi açısından da büyük bir yağmurdu." diye konuştu.

4

"50 İLA 100 YILDA BİR OLABİLECEK ŞİDDETTE YAĞMUR YAĞDI"

Bu tür şiddetli yağmurların, 1955'te Volos'ta yaşandığını ve 27 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını ve hatta 1887'de de ülkede benzer şiddette bir yağış olduğunu hatırlatan Kolidas, "Bu tür şiddetli yağışlar çok nadir olur. Yunanistan'da ancak 50, 100 yılda bir olur." dedi.

Kolidas, buna rağmen, iklim krizi etkisinin de tamamen yok sayılamayacağını kaydetti.

5

DENİZ ULAŞIMININ OLDUĞU ALANLARDA DURUM KRİTİK

Bir yarımada olan Pilio'dan yağmur sularının denize karışmasının kolay olduğunu ancak denize göreceli olarak uzak, geniş tarım alanlarına ve düzlüklere sahip Larisa ve çevresinde bu imkanın bulunmadığını belirten Kolidas, bu nedenle Kardiça, Larisa ve Trikala gibi bölgelerde su birikiminin daha fazla olduğuna dikkati çekti.

6

Kolidas, "Sular, dağlık alanlardan inmeye devam ediyor. Bu nedenle, sorun sadece yağışlardan değil akarsuların akışı sebebiyle de oluşuyor. Tam olarak bilemem ama muhtemelen bu bölgedeki tarımsal üretimin büyük bir kısmı da zarar görecektir." diye konuştu.

7

SELİN BOYUTUNDA ORMAN YANGINLARI DA ETKİLİ

Sadece bu seneki orman yangınlarının değil, önceki yıllardaki orman yangınlarının da görülen sel manzaralarında etkili olabileceğini belirten Kolidas, sözlerini şöyle sürdürdü:

8

"Nerede bir orman yangını olsa, böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Eğriboz Adası'nda (Evia) 2020’de yaşanan sel felaketinin de sebebi, tabii ki şiddetli yağıştı ancak selde 2018'de bölgede yaşanan orman yangınlarının da etkisi oldu." (AA)

9


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selde ölen doktor ile eşi için hastanede tören düzenlendiSelde ölen doktor ile eşi için hastanede tören düzenlendi
Bakan Fidan'dan Afrika mesajı geldi!Bakan Fidan'dan Afrika mesajı geldi!
Akıllara durgunluk veren kaza! Yayaya çarpıp araçların üzerine düştüAkıllara durgunluk veren kaza! Yayaya çarpıp araçların üzerine düştü
Anahtar Kelimeler:
sel Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Skandal görüntüler! Dünyanın konuştuğu kareler...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.