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Komşuda 4,5 büyüklüğünde deprem! Artvin'de de hissedildi: Valilikten açıklama geldi

11.02.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin komşu ülkesi Gürcistan'da, 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Artvin'de de hissedilen depremle ilgili valilikten açıklama geldi. İşte deprem haberinin detayları..

Komşuda 4,5 büyüklüğünde deprem! Artvin'de de hissedildi: Valilikten açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin artçıları devam ederken bir deprem haberi de Gürcistan'dan geldi. Ülkenin Acara kentinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Artvin'den de hissedildi.

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Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada depreme ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18:33 itibariyle Kobuleti, Acara (Gürcistan) merkezli 4.5 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremle alakalı şu ana kadar ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar ihbarı yoktur. Gelişmeler anlık takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (İHA)

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