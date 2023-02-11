Komşuda 4,5 büyüklüğünde deprem! Artvin'de de hissedildi: Valilikten açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin artçıları devam ederken bir deprem haberi de Gürcistan'dan geldi. Ülkenin Acara kentinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Artvin'den de hissedildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada depreme ilişkin şu ifadelere yer verildi:



"Bugün saat 18:33 itibariyle Kobuleti, Acara (Gürcistan) merkezli 4.5 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremle alakalı şu ana kadar ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar ihbarı yoktur. Gelişmeler anlık takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (İHA)

