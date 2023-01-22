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Komşusunun ağacını budamaya gitti, şaşkına döndü! Kışın ortasında garip ama gerçek olay

22.01.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ziraat mühendisi Sedat Acar, komşusunun ağacını budamak için bahçeye gittiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Acar, ocak ayının ortasında erik ağacının hem çiçek açıp hem de meyve verdiğini gördü. Garip ama gerçek bir olaya şahit olan Acar, ağaçların 'mevsimsel aldanma' yaşadığını söyleyerek "Bir ağaç yılda bir sefer meyve verir. Ani soğuklarda bu meyveler yanacaktır ve meyve verimini olumsuz yönde etkileyecektir." diye konuştu.

Komşusunun ağacını budamaya gitti, şaşkına döndü! Kışın ortasında garip ama gerçek olay

Kocaeli'de son haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçların da dengesini bozdu. Başiskele'de ikamet eden ziraat mühendisi Sedat Acar, komşusunun ağaçlarını budamak ve bakım yapmak için geldiği bahçede şaşırtıcı bir olaya şahit oldu. Erik ağacının hem çiçek açıp hem de meyve verdiğini gören Acar, ağaçların 'mevsimsel aldanma' yaşadığını söyledi.

"MARMARA BÖLGESİ'NDEKİ MEYVECİLİK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Ocak ayında ağaçların çiçek açıp meyve vermesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çeken ziraat mühendisi Sedat Acar, "Komşumun ricası üzerine meyve ağaçlarının hem bakımı hem budaması için geldim fakat çok şaşırtıcı bir olayla karşılaştım. Şuanda ocak ayının ortası olmasına rağmen havaların iyi gitmesi ile erik ağaçlarının, kiraz ağaçlarının hatta dut ağaçlarının hem çiçek açıp hem de meyve vermesi bana enteresan geldi. Son tahminlere göre, ocak ayının sonuna kadar sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde olacağı söyleniyor. Bu da Marmara Bölgesi’ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike.

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Eğer havalar böyle giderse özellikle kiraz ağaçları, kayısı ağaçları, armut ağaçları yakın bir zamanda çiçek açacak. Bu da tabi meyveciliği olumsuz yönde etkileyecek" dedi.

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"MEYVE VERİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Sedat Acar, ağaçların 'aldanma' yaşadığına dikkat çekerek, "Bu durum meyve ağaçlarının aldanması olarak adlandırılıyor. Yaz geldiğini sanıp, çiçek açıyor ve meyve veriyor. Bunun arkasından gelecek ani soğuklar, çiçeklerin ve meyvelerin dökümüne sebep olacak. Bu durum da ağaçların tekrar meyve verimini olumsuz etkileyecektir. Meyvecilik için için büyük bir sıkıntı" diye konuştu.

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"ARILARDA YANILMAYA BAŞLAMIŞ"

Erik ağaçlarının şubat ayında da yalancı bahara aldanabileceğini ifade eden Acar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu an ocak ayının ortasındayız. Erik ağacı çiçek açmış, üstüne üstlük meyve vermiş. Bir ağaç yılda bir sefer meyve verir. Ani soğuklarda bu meyveler yanacaktır ve meyve verimini olumsuz yönde etkileyecektir. Hatta bugün meyve bahçesinde gördüğüm arılarda çalışmaya başlamış. Yani arılarda yanılmaya başlamış. Şu anda çiftçilerimiz üretim periyodunda tohum dikimini de yaptılar. Bunların çimlenmesi de erken olacaktır ve soğuklarda yanma durumu olacaktır"

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(İHA)

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