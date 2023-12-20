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'Komünist Başkan' hangi ilden aday olacak? Canlı yayında açıkladı: İstanbul, İzmir ve Aydın...

20.12.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde partilerin aday belirleme çalışmaları devam ederken, gözlerin çevrildiği isimlerden biri de 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Seçimlerde nereden aday olacağı merak edilen Maçoğlu, aday gösterilebileceği 4 ili canlı yayında açıkladı.

'Komünist Başkan' hangi ilden aday olacak? Canlı yayında açıkladı: İstanbul, İzmir ve Aydın...

'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TELE1 canlı yayına konuk oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçiminde nereden aday gösterilebileceği sorusunu yanıtladı.

İSTANBUL, İZMİR, AYDIN...

Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Aydın’da bazı ilçe belediyeleri konusunda araştırmalar yapıldığını, araştırma sonuçları ve ittifak yaptıkları siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ile yapılacak görüşmelerin ardından nereden aday olacağına karar verileceğini söyledi.

HJ

Gazeteci Ferit Demir, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun batı illerinden bir ilçeden aday gösterileceğini iddia etmişti.

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Fatih Mehmet Maçoğlu komünist başkan
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