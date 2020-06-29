'Komünist Başkan' Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Kamuoyunda 'Kominist Başkan' olarak bilinen Maçoğlu’nun taburcu olmasına ilişkin Tunceli Devlet Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“22 Haziran günü hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu hastanemizde Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tamamlamış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir.”

EŞİ VE KIZI DA KORONAYA YAKALANMIŞTI

Öte yandan, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun eşi ve kızının da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Maçoğlu ailesi, evlerinde karantinaya alındı.

