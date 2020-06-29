HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Komünist Başkan' Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme

'Komünist Başkan' Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi gören Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu taburcu oldu.

'Komünist Başkan' Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Kamuoyunda 'Kominist Başkan' olarak bilinen Maçoğlu’nun taburcu olmasına ilişkin Tunceli Devlet Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“22 Haziran günü hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu hastanemizde Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda tamamlamış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir.”

EŞİ VE KIZI DA KORONAYA YAKALANMIŞTI

Öte yandan, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun eşi ve kızının da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Maçoğlu ailesi, evlerinde karantinaya alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını yastıkla boğduKan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu
LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlar masada!

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Çatılarda gezen bıçaklı şahıs, mahalleye kabusu yaşattı

Diğer Haberler
İstanbul deprem için endişeli! Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul Depremi için uyardı!

Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul Depremi için uyardı!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (4-5 Temmuz)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (4-5 Temmuz)

İstanbul'da yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

İstanbul'da yanan ormanlık alan böyle görüntülendi

Marmaris'teki deprem sonrası dikkat çeken uyarı: 'Mega deprem' meydana gelirse...

Uzmanı uyardı: 'Mega deprem' meydana gelirse...

Online Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Diyanet TV'de olacak

Online Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Diyanet TV'de olacak

4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu! Çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı

Kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.