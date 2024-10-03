Komutanlar gelen telefonla hemen karargaha geçti! Erdoğan dakika dakika bilgilendirildi: Ankara'da hareketli dakikalar...

İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısı Ankara’yı teyakkuza geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırılara ilişkin sürekli bilgilendirilirken, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) füzelerin seyrini Kürecik’ten gelen verilerle takip etti. Türk Hava Kuvvetlerinin göz bebeği AWACS’lar ise Gök Vatan’ın emniyeti için kuş uçurtmadı.

ERDOĞAN DAKİKA DAKİKA BİLGİLENDİRİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mersin kıyılarındaki bazı bölgelerde de net şekilde gözlemlenen İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’i vurduğu hipersonik balistik füzeler, Ankara’yı da hareketlendirdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre saldırının gerçekleştiği saatlerde Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştiren Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya gelen Erdoğan’ın saldırıya ilişkin dakika dakika bilgilendirildiği öğrenildi.

KOMUTANLAR BİR TELEFONLA KARARGAHA GEÇTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ise saldırı bilgisini TBMM’nin açılışı sebebiyle verilen resepsiyonda aldı. Orgeneral Gürak, gelen telefonun ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte salondan çıkarak Genelkurmay Karargâhına geçti. Komutanların karargâhta saldırıyla ilgili bütün gelişmeleri dikkatle izlediği ve erken uyarı radar sistemi bulanan Kürecik’ten gelen bilgileri yakın takibe aldığı öğrenildi.

ÖNLEMLER HEMEN ALINDI

Bölgesindeki savunma ve güvenlik konularını yakından takip eden MSB’nin saldırının ilk anından itibaren dikkatle izlediği öğrenildi. Saldırı sırasında önleyici tedbirler alınırken, erken uyarı ve kontrol uçakları olan AWACS’ların hemen havalanarak Türk hava sahasında kontrol gerçekleştirdiği öğrenildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde dört adet AWACS uçağı bulunuyor. Uçakta görev radarı, dost-düşman tanıma sistemi, telsiz ve veri link sistemleri yer alıyor. Türkiye’nin havadaki gözü olan AWACS’lar elektronik gözlerle bölgeyi tarıyor. Kuzey, Güney, Batı ve Doğu adındaki dört AWACS aynı anda uçtuğu takdirde Türk hava sahasında sınırın 400 kilometre ötesinden kontrolü ele alıyor.

GÖZLER KÜRECİK'TEN GELEN VERİLERE ÇEVRİLDİ

Malatya’da yer alan Kürecik’teki NATO radarının İran’ın İsrail’i vurduğu sırada elde ettiği veriler tüm ayrıntılarıyla incelendi. Kürecik’ten gelen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılıyor. Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan askerî tesis olan Kürecik Radar Üssünün kontrolünü TSK sağlıyor. 2011 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulan üste elde edilen bilgilerin 31 üyeli NATO ülkelerinin dışında kullanılmasına izin verilmiyor.