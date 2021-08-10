Konami’den Gamescom 2021 açıklaması

eFootball ismiyle duyurulan ve PES serisinin yerini alacak olan yapımın en önemli özelliği ise tabi ki oynaması ücretsiz olması.

Konami bu oyunu hakkındaki asıl detayları ise Gamescom 2021‘de açıklayacak. Konami’nin Gamescom 2021’e katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu. Sonunda buna da açıklık getirildi.

KONAMI GAMESCOM 2021'E KATILIYOR

Konami Digital Entertainment B.V., dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları etkinliklerinden biri olan Gamescom 2021‘e dijital olarak katılacaklarını duyurdu.

Bir Gamescom ortağı olarak Konami, yakın zamanda duyurulan oynaması ücretsiz futbol simülasyon platformu eFootball ve Yu-Gi-Oh! Master Duel için yeni duyurular ve içerikler sunacak.

Koelnmesse ve Alman Oyun Endüstrisi Derneği (German Games Industry Association) tarafından ortaklaşa organize edilen Gamescom, dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları etkinliklerinden biri olmanın yanı sıra oyun endüstrisi için Avrupa’nın en kapsamlı B2B platformudur.

Gamescom 2021, 25 Ağustos Çarşamba ile 27 Ağustos 2021 Cuma tarihleri arasında yalnızca dijital formatta gerçekleştirilecek. Dolayısıyla, bu yıl Köln’de offline bir fuar düzenlenmeyecek.

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