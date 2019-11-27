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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelandan ölenlerin sayısı 41'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelandan ölenlerin sayısı 41'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

Radio Top Congo'nun haberine göre, başkent Kinşasa'da pazartesiyi salıya bağlayan gece etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 41 oldu.

Kinşasa'da önceki gece aşırı yağışlar nedeniyle 2 köprü ve 1 yol çökmüş, birçok noktada toprak kayması yaşanmış ve duvarlar yıkılmıştı.

- Başkentte halkın çoğu yıkık dökük evlerde yaşıyor

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en büyük üçüncü kenti olan Kinşasa’da halkın çoğu yıkık dökük evlerde yaşıyor.

Yağıştan etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KDC'de geçen yıl başkentte yine sağanak yağışların neden olduğu toprak kaymasında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
heyelan KDC Kinşasa Kongo sel yağış

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