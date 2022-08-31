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  4. Konserden dönüyorlardı! Halk otobüsünde tekme tokat kavga

Konserden dönüyorlardı! Halk otobüsünde tekme tokat kavga

31.08.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserden sonra halk otobüsünde şaşkınlık yaratan görüntülere sahne olan bir kavga yaşandı. Otobüsteki iki yolcu arasında çıkan kavgaya diğer vatandaşların da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Tekme tokat kavga, bir vatandaşın kamerasına anbean yansıdı.

Akıllara durgunluk veren kavga, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından vatandaşlar otobüslere bindi. Sonrasında otobüsteki vatandaşlar arasında akılalmaz bir kavga yaşandı.

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İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGAYA DİĞER YOLCULAR DA DAHİL OLDU

Otobüste, vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı. Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

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Yolcuların tekme tokat kavga etmesi vatandaş kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kavga otobüs
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