Konserden dönüyorlardı! Halk otobüsünde tekme tokat kavga

Akıllara durgunluk veren kavga, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından vatandaşlar otobüslere bindi. Sonrasında otobüsteki vatandaşlar arasında akılalmaz bir kavga yaşandı.

İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGAYA DİĞER YOLCULAR DA DAHİL OLDU

Otobüste, vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı. Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Yolcuların tekme tokat kavga etmesi vatandaş kamerasına yansıdı. (İHA)





