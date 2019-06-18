Konuk sanatçılar projesine AB'den destek geldi

İZMİR (AA) - K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğündeki konuk sanatçı programı olan Daire Projesi'nin Avrupa Birliği'nden hibe desteği aldığı açıklandı.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, "konuk sanatçı programları aracılığıyla sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında ağ oluşturmayı" amaçlayan projenin tanıtımı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından "Sivil Toplum Destek Programı" çerçevesinde yürütülen program kapsamındaki 10 çalışmadan biri olan Daire Projesi'nin bütçesi ise 529 bin avro olarak belirlendi. Bütçenin yüzde 90'ı da Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanacak.

İzmir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Sinop, Diyarbakır, Mardin, Nevşehir ve Mersin olmak üzere 9 ilde uygulanacak proje kapsamında, sanatçıların mevcut yaşama ve çalışma ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim yapmalarına olanak sağlanacak.

- Hedef, iş birliğini geliştirmek

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarını desteklemeyi istediklerini belirtti.