HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: İçme suyu dahi bulamayacağız

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: İçme suyu dahi bulamayacağız

04.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yer altı su seviyesi hızla azalırken, kuraklık boyutu da gün geçtikçe artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da halkı suyu tasarruflu kullanmaya davet ederek, ''Mevcut su varlığımızı iyi kullanmalıyız. Dünya böyle giderse işimiz çok zor gibi gözüküyor. Bu kuraklık sadece geçtiğimiz yıla ait değil, ilerleyen dönemlerde içme suyumuz dahi olmayacak'' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında belediye olarak kente yaptıkları yatırımları anlattı. Altay, kuraklığın baş gösterdiği Konya'da Beyşehir ve Tuz Gölü'nün korunması için de belediye olarak yapacakları projeleri açıkladı. Altay, şunları söyledi:

''Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü'nün korunması için iki önemli proje yürütüyoruz. Beyşehir'de ve Kulu'da atık su arıtma tesislerimiz tamamlanmak üzere. İleri teknolojide yaptığımız arıtma tesisleri tamamlandığında Beyşehir Gölü’nün korunmasıyla alakalı çok önemli bir proje hayata geçmiş olacak. Beyşehir Gölü’nün üçüncül olarak korunma projesi de altyapı çalışmalarına başladı. Çünkü Beyşehir Gölü, Konya’nın en önemli alanlarından bir tanesi ve bu konu üzerindeki hassasiyetimizi göstermek istiyoruz. Tuz Gölü bölgesinde de dört adet yeni arıtma tesisi yapıyoruz. Ayrıca Kulu merkez arıtma tesisimizde de tadilat çalışmaları devam ediyor."

5ab7da03284eadc0355ab2234feebea2

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 30 CİVARINDA

Altay, Konya'nın su rezervine yönelik soru üzerine de barajlardaki doluluk oranının yüzde 30 civarında olduğunu belirterek, "Hadim ve Bozkır barajları tamamlandı. Ancak şu anda doluluk oranları yüzde 30 civarında. Dış havza dediğiniz yerde de su yok zaten. Bu kuraklık iklim değişikliğiyle tüm planlamaların tekrardan yapılması gerekiyor. Ermenek ve Kızılırmak gündemde ama oradaki su varlığı bile, oradaki çiftçiye yetmiyor. Bu işin tek yolu tasarruf etmek. Bu işin tek yolu suya göre tarım yapmak. Duşlarda sıcak suyu beklerken, mutlaka kovaya su doldurmak gerekiyor. Diş fırçalarken ve tıraş olurken mutlaka o suyu kapatmak gerekiyor. Daha tasarruflu cihazlara geçmek gerekiyor. Tarımda da aynı şekilde. Çünkü bu su, sonsuza kadar devam edecek bir su değil. Bu projelerin yapılıp tamamlanması bugün yarın olacak iş değil. Öncelikle mevcut su varlığımızı iyi kullanmalıyız. Dünya böyle giderse işimiz çok zor gibi gözüküyor. Bu kuraklık sadece geçtiğimiz yıla ait değil, ilerleyen dönemlerde içme suyumuz dahi olmayacak" diye konuştu.

DHA

Endişelendiren görüntü! Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kuruduEndişelendiren görüntü! Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belgeler sızdırıldı! Gizli imparatorluğu ortaya çıktıBelgeler sızdırıldı! Gizli imparatorluğu ortaya çıktı
PARTNERMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyorMasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini bitiriyor
Ege Denizi'nde korkutan depremEge Denizi'nde korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

'Kondom' açıklaması! "Memleketin sapığı..."

18 yaşındaki genç kız intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

18 yaşındaki genç kız intihar etmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Okullarda PCR testi başladı!

Okullarda PCR testi başladı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.