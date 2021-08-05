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  4. Konya'da 7 kişiyi katletmişti! Mehmet Altun tutuklandı

Konya'da 7 kişiyi katletmişti! Mehmet Altun tutuklandı

05.08.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, ‘Tasarlayarak Canavarca Hisle 7 Kişiyi Öldürme, Yakarak Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Konut Dokunulmazlığının İhlali’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi.

KISKIVRAK YAKALANMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’na (35) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı. Katil zanlısı Mehmet Altun, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde önceki gün akşam saatlerinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Konya’ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Mehmet Altun geniş güvenlik tedbirleri altında Konya Adliyesi’ne sevk edildi. Katil zanlısı Mehmet Altun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde aynı aileden 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, 04.08.2021 tarihinde Bozkır ilçesi kırsalında yakalanan şüpheli M.A., Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Tasarlayarak Canavarca Hisle 7 Kişiyi Öldürme, Yakarak Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Konut Dokunulmazlığının İhlali’ suçlarından dolayı Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebi ile sevk edildi. Zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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