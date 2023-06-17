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  4. Konya’da dehşete düşüren olay! 20 yaşındaki genci vahşice öldürdüler…

Konya’da dehşete düşüren olay! 20 yaşındaki genci vahşice öldürdüler…

17.06.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Daha 20 yaşında olan genç kavga ettiği 3 kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Enes Akyol’un ölüm anı güvenlik kameralarına yansırken polis kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İşte korkunç olayın detayları…

Konya’da dehşete düşüren olay! 20 yaşındaki genci vahşice öldürdüler…

Konya'da Enes Akyol (20), kavga ettiği 3 kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta meydana geldi. Enes Akyol, 3 kişiyle aralarında çıkan kavgada tabancayla başından vuruldu.

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Yaralı halde kaçıp Zafer Ortaokulu'nun bahçesine sığınan Akyol, burada yere yığıldı. Akyol’u takip eden şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Akyol'un cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akyol’un vurulduktan sonra koşarak okulun bahçesine girdiğini, peşinden gelen şüphelilerin geri dönüp kaçtığı görüldü.

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Polis, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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cinayet Konya okul

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