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  4. Konya'da 'ikizler' dehşeti! Amcalarını bıçaklayarak öldürdüler

Konya'da 'ikizler' dehşeti! Amcalarını bıçaklayarak öldürdüler

23.03.2024 12:11
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Konya'da ikiz kardeş olan 17 yaşındaki M.M. ve H.M husumetli oldukları 32 yaşındaki amcaları Yasin Mutlu'yu bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan ikizler amcası tarafından ölümle tehdit edildiklerini söyledi. İki kardeş de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da 'ikizler' dehşeti! Amcalarını bıçaklayarak öldürdüler

Konya'da ikizler M.M. (17) ve H.M. (17), kendilerine taşla saldıran husumetli oldukları amcaları Yasin Mutlu'yu (32) bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Mutlu, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan ikizler tutuklandı.

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YAŞAM SAVAŞINA 1 GÜN DAYANABİLDİ

Olay, çarşamba günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Mutlu, iddiaya göre ikiz yeğenleri M.M. ve H.M.'ye henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı. İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi. M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti. Yaralanan Mutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Mutlu, bir gün sonra hayatını kaybetti.

"ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORDUK"

İkizler M.M. ve H.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İkizler ifadelerinde, amcalarından sürekli ölüm tehdidi aldıklarını ileri sürdü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikizler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Konya ikiz
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