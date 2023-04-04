HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da koca dehşeti! Eşini kızının yanında vurarak katletti

Konya'da koca dehşeti! Eşini kızının yanında vurarak katletti

04.04.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sokak ortasında koca dehşeti yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu karısını ve kızını yolda gören Yılmaz G. yanında bulunan silahıyla Ebru G.'ye 2 el ateş etti. Kızının yanında saldırıya uğrayan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı ise bir süre sonra polise teslim oldu.

Konya'da koca dehşeti! Eşini kızının yanında vurarak katletti

Konya'daki korkunç olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G., cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi 33 yaşındaki Ebru G. ve kızını gördü.

KIZININ YANINDA EŞİNİ VURDU

Cadde üzerine aracıyla duran Yılmaz G., yanında bulunan tabanca ile eşi Ebru G.‘ye 2 el ateş etti. Kızının yanında eşini vuran Yılmaz G., kızını da alarak geldiği araçla olay yerinden hızla kaçtı.

bosanma-asamasindaki-kocasi-tarafindan-cocugunun-gozu-onunde-olduruldu_3545_dhaphoto5

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ebru G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ebru G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı.

konya11111

KIZINI DA ALIP KAÇTI

Öte yandan, Ebru G.'nin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızıyla yürüyen kadının, beyaz bir araçtan inen boşanma aşamasındaki Yılmaz G.’nin silahlı saldırısına uğradığı, zanlının daha sonra kızını da alarak aynı araçla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

bosanma-asamasindaki-kocasi-tarafindan-cocugunun-gozu-onunde-olduruldu_9938_dhaphoto6

Katil zanlısı Yılmaz G.'nin daha sonra olay yerine yakın bir bölgede polise teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

bosanma-asamasindaki-kocasi-tarafindan-cocugunun-gozu-onunde-olduruldu_3545_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AHBAP'ın o projesini açıkladı: 3 firmayla başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğizAHBAP'ın o projesini açıkladı: 3 firmayla başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz
Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!
Rusya’da 6.9'luk deprem! Kendilerini sokağa attılarRusya’da 6.9'luk deprem! Kendilerini sokağa attılar
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor

Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor

Gram altında yeni rekor!

Gram altında yeni rekor!

Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak sözler! İmamoğlu...

Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak sözler! İmamoğlu...

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'a ve ağabeyine 'bank' cezası! Savunması yine pes dedirtti

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'a ve ağabeyine 'bank' cezası! Savunması yine pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.