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Konya'da korkunç cinayet! Cezaevinden izinli çıktı, dini nikahla yaşadığı kadını katletti

15.09.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet G., dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından kaçan şüpheli Neşet Güneş, polis tarafından yakalandı.

Konya'da korkunç cinayet! Cezaevinden izinli çıktı, dini nikahla yaşadığı kadını katletti

Konya'dak korkunç olay dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Neşeli Sokakta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet G., dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Neşet G., mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı. Dakım kanlar içinde yere yığılırken, Neşet G. ise kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım'ın cenazesi bugün aynı mahallede Atabey Mezarlığı’na defnedildi.

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KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kısa süre sonra Neşet G.'yi yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Damla Dakım’ı kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Neşet G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)


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