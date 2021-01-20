Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Adana- Aksaray E90 Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gündüz’ün (55) kullandığı iplik yüklü TIR önünde seyir halinde olan T.K. (35) idaresindeki pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Orhan Gündüz’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonrası hayatını kaybeden TIR şoförünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

