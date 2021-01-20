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  4. Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

20.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Adana- Aksaray E90 Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gündüz’ün (55) kullandığı iplik yüklü TIR önünde seyir halinde olan T.K. (35) idaresindeki pancar küspesi yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Orhan Gündüz’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonrası hayatını kaybeden TIR şoförünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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