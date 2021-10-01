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  4. Konya'da korkunç olay! 6'ncı kattan düşüp hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 6'ncı kattan düşüp hayatını kaybetti

01.10.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da oturdukları apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düşen 21 yaşındaki Muhammed Yusuf Bostan, hayatını kaybetti.

Konya'da korkunç olay! 6'ncı kattan düşüp hayatını kaybetti

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Selçuklu Mahallesi Ruganlı Sokaktaki bir sitede meydana geldi. Muhammed Yusuf Bostan, iddiaya göre, annesi aynı binadaki yakınlarında misafirlikte iken 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan sitenin bahçesine düştü. Durumu fark eden site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bostan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bostan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için morga Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA-DHA

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