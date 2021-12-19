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Konya’da okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 20 Aralık Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

19.12.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da okulların tatil olup olmadığı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ülkenin pek çok ilinde şiddetli kar yağışı etkisini gösterecek. Peki 20 Aralık'ta Konya’da okullar tatil mi? Pazartesi Konya’da kar tatili olacak mı? İşte merak edilenler...

Konya’da okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 20 Aralık Pazartesi Konya’da okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri sonrası Konya'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olması ile birlikte okulların durumu sorgulanıyor. Peki Konya'da okullar tatil olacak mı?

20 ARALIK'TA KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'nin en kalabalık yedinci şehri olarak bilinen Konya'da yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şehirde yaşayan milyonlarca öğrenci ve veliler Valilikten gelecek olan kar tatili haberini ilgiyle takip ediyor.

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Konya'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerine eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının etkisini artırması üzerine Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Çeltik, Derbent, Hadim, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

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