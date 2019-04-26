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Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

Konya'da TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası ağır yaralandı.

Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki çocuk öldü

Mustafa A. idaresindeki 60 AJ 363 plakalı TIR, merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde, Hasan Güven'in kullandığı 42 NV 775 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Güven ile eşi Fatma ve 3 yaşındaki kızı Nisa Güven yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nisa Güven, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sırasında, kazanın yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde, TIR'ın otomobile çarpması, bir süre sürüklenen 2 aracın güçlükle durması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası Meram

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