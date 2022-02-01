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  4. Konya'da üniversite yemekhanesinde zehirlenme şüphesi... Hastaneye kaldırıldılar!

Konya'da üniversite yemekhanesinde zehirlenme şüphesi... Hastaneye kaldırıldılar!

01.02.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, KTO Karatay Üniversitesi yemekhanesinde iddiaya göre yemek yiyen üniversite öğrencileri zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Konya'da üniversite yemekhanesinde zehirlenme şüphesi... Hastaneye kaldırıldılar!

Konya'da yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 30 üniversite öğrencisi hastanelere götürüldü.

MİDE BULANTISI VE BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ GÖRÜLDÜ

Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki KTO Karatay Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen öğrencilerden bir kısmında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü.

Bunun üzerine üniversite yetkilileri 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. Ambulansla gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 30 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

KTO Karatay Üniversitesi'nden yapılana açıklamada ise "Üniversitemiz yemekhanesinde çıkan bir yemekten dolayı bazı kişilerin etkilendiği görülmüş, hızla tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Bugün üniversitemiz yemekhanesinde tükettiği yemekten dolayı bir rahatsızlık hisseden sevgili öğrencilerimizin ve değerli eğitimcilerimizin hızla bizimle iletişime geçmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Konya
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