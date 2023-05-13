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KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Konya seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da olacak!

13.05.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yarın oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, Konya seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz....

KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Konya seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da olacak!

Konya seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Ahırlı seçim sonuçları, Akören seçim sonuçları, Akşehir seçim sonuçları, Altınekin seçim sonuçları, Beyşehir seçim sonuçları, Bozkır seçim sonuçları, Çeltik seçim sonuçları, Cihanbeyli seçim sonuçları, Çumra seçim sonuçları, Derbent seçim sonuçları, Derebucak seçim sonuçları, Doğanhisar seçim sonuçları, Emirgazi seçim sonuçları, Ereğli seçim sonuçları, Güneysınır seçim sonuçları, Hadim seçim sonuçları, Halkapınar seçim sonuçları, Hüyük seçim sonuçları, Ilgın seçim sonuçları, Kadınhanı seçim sonuçları, Karatay seçim sonuçları, Kulu seçim sonuçları, Meram seçim sonuçları, Sarayönü seçim sonuçları, Selçuklu seçim sonuçları, Seydişehir seçim sonuçları, Taşkent seçim sonuçları, Tuzlukçu seçim sonuçları, Yalıhüyük seçim sonuçları, Yunak seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Konya seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Konya seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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KONYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Konya seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlaNacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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