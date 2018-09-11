Konya'daki cinayet davası

Konya'da trafik kazası sonrası araçlarda bulunanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişinin ölümüyle ilgili davada, biri tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. (17), tutuksuz sanık Serkan Yıldırım (18), taraf avukatları, öldürülen Orhan Kingütmez'in (26) ve sanıkların yakınları katıldı.

Sanık A.Ç. savunmasında, olaydan önce merkez Meram ilçesindeki Akyokuş mevkisine gittiklerini, burada alkol alıp araçla gezintiye çıktıklarını söyledi.

Kazanın olduğu Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde, araçtan inip Kingütmez'le tartışmaya başladıklarını, bu sırada elindeki bıçağı bir kez salladığını iddia eden A.Ç, "Diğer bıçak darbelerini ben yapmadım. Olay yerine gelen polislere de her şeyi anlattım." diye konuştu.

Caddedeki ışıklarda bekleyen Kingütmez'in aracına arkadan çarpmadıklarını öne süren Yıldırım, "Kingütmez, aracından inip bize 'Aracıma arkadan çarptınız.' diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine tartışmaya başladık." dedi.

Yıldırım, tartışma esnasında yanında oturan A.Ç'nin bir anda araçtan inerek Kingütmez ile kavga etmeye başladığını ancak bıçak alıp almadığını görmediğini ileri sürdü.