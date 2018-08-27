Konya'daki yangın

Konya'da bir sanayi sitesinde çıkan ve 8 iş yerine sıçrayan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan güvenlik görevlisi tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'nde bulunan Mar-San Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında aynı sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Adem B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Adem B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yanan iş yerlerinde inceleme yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kundaklama şüphesi üzerinde durulup durulmadığıyla ilgili soru üzerine "Valiliğimiz ve adli organlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bize o konuda ulaşan net bir tespit olmadığı için gelişmeleri izleyeceğiz." dedi.

Altunyaldız, hasar tespit çalışmaları tamamlandığında esnafın zararının hafifletilmesi için çalışma yürüteceklerini belirtti.

Ziyarette Altunyaldız'ın yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Kurban Bayramı'nın 4. günü merkez Karatay ilçesindeki bir iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüş, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangına ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan bilgi almıştı.

