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  4. Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca'yla ilgili kahreden detay! Abisi açıkladı: Yeni aldığı otomobiline binemedi

Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca'yla ilgili kahreden detay! Abisi açıkladı: Yeni aldığı otomobiline binemedi

18.07.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın Kuzeyinden gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Konyalı Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Koca'yla ilgili abisinin anlattıkları ise kahretti. Bir ay önce aldığı arabası için şehidin defalarca ağabeyini arayıp 'lastiklerini değiştir, bakımlarını yaptır gelince bineceğim' dediği öğrenildi.

Konyalı şehit Muhammed Mustafa Koca'yla ilgili kahreden detay! Abisi açıkladı: Yeni aldığı otomobiline binemedi

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda Metin Dağı bölgesinde temas araması faaliyeti yürütürken teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'nın Çumra ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit babası Bayram ve ağabeyi Ali Koca taziyeleri kabul ederken, ağabey Koca kardeşinin ikinci girişinde uzmanlığı kazandığını söyledi.

"IRAK'A GÖREV ÇIKINCA TEKRAR ORAYA GİTTİ VE ŞEHİT DÜŞTÜ"

Sabah'a konuşan Koca, "Kardeşim çok hareketli bir çocuktu. Askerdeyken uzmanlığa başvurdu. Ancak elenmiş. Sonra buraya gelip çalıştı. Tekrar sınavlara girdi ve 2018 yılında uzman çavuş oldu. 1 yıl boyunca piyade komandoydu. 2019 yılında özel kuvvetlere başvurdu. Onu da başarılı bir şekilde kazandı. Komandoyken ilk görev yeri Suriye'ydi. Özel kuvvetlerde ise sürekli Şırnak'a gelip gidiyordu. 6 ay Libya'da görev yaptı. Nisan ayından Haziran'a kadar Irak'ta görev yaptı. Sonra Hakkari'ye geçti. Irak'a görev çıkınca tekrar oraya gitti ve şehit düştü" dedi.

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YENİ ALDIĞI ARABASINA BİNEMEDİ

Kardeşinin yeni aldığı arabasına binemediğini de ifade eden Ali Koca, "En son şehit olmadan önceki gün görüştüm. 1 ay önce yeni bir araba almıştı. Ağabey lastiklerini değiştir, bakımlarını yaptır gelince bineceğim dedi. Ama binmek nasip olmadı. Sürekli arabanın fotoğraflarını videosunu istiyordu. Belli değil ama bayrama gelirim diyordu. Çok hevesleri vardı. Ama en büyük hevesine kavuştu. Çok şükür rabbim ona şehitlik nasip etti. Rabbim inşallah bizlere de bu şehitliği nasip eder" diye konuştu.

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ACILI BABA: SENEYE DÜĞÜNÜN YAPACAKTIK

Hüznü ve gururu bir arada yaşayan baba Bayram Koca ise şunları söyledi: "Yardım etmeyi çok severdi. Neşeli bir insandı. İnsanları güldürmeyi çok severdi. Yerinde duramazdı. Nişanlıydı. Nişanlısı üniversiteden mezun olacaktı seneye düğününü yapacaktık. En son şehit olmadan önceki Pazar günü görüşmüştü. Evin dışına kapı yapacaktık. Baba ben gelince o kapıyı yapacağım dedi. Ama olmadı. Cenabı Allah bizden daha çok sevmiş" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Konya
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