Köpeğin röntgenini görenler şoke oldu

İlçede son dönemlerde çeşitli yaralanmalar ve hastalık sebebiyle veteriner hekime götürülen sokak hayvanlarının çekilen röntgen görüntüleri şoke ediyor. Görüntülerde hayvanların vücutlarında kurşun ve saçmalarla yaşadıkları ortaya çıkıyor.

ARAÇ ÇARPTIĞI İÇİN VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Son dönemlerde sıkça rastlanan bu olayların sonuncusu Ortakent Mahallesi’nde yaşandı.

Bir aracın çarptığı köpek, ağır yaralı olarak veteriner hekime götürüldü. Çekilen röntgende hayvanın vücudunda havalı tüfek saçmaları ile yaşadığı ortaya çıktı.

Köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

