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Köpeğin röntgenini görenler şoke oldu

08.06.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde araç çarpması sonucu veteriner hekime götürülen köpeğin röntgeni görenleri şoke etti. Röntgende; köpeğin vücudunda havalı tüfek saçması ile yaşadığı ortaya çıktı.

Köpeğin röntgenini görenler şoke oldu

İlçede son dönemlerde çeşitli yaralanmalar ve hastalık sebebiyle veteriner hekime götürülen sokak hayvanlarının çekilen röntgen görüntüleri şoke ediyor. Görüntülerde hayvanların vücutlarında kurşun ve saçmalarla yaşadıkları ortaya çıkıyor.

ARAÇ ÇARPTIĞI İÇİN VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Son dönemlerde sıkça rastlanan bu olayların sonuncusu Ortakent Mahallesi’nde yaşandı.

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Bir aracın çarptığı köpek, ağır yaralı olarak veteriner hekime götürüldü. Çekilen röntgende hayvanın vücudunda havalı tüfek saçmaları ile yaşadığı ortaya çıktı.

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Köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Muğla Bodrum
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