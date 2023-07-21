Kopmuş ayak bir ilçeyi alarma geçirdi! Ön otopside 'mezarlık' detayı... 1 aileden DNA başvurusu

Borçka ilçesine bağlı Karşıköy'deki Zigan Deresi'nde dün öğle saatlerinde balık tutan Yasin Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık soruşturma başlattı.

HOPARLÖRLERDEN ANONSLAR YAPILIYOR

İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi.

BİR AİLE DNA İÇİN BAŞVURDU

Ayağın kime ait olduğunu belirlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada; duyuru sonrası ilçede kayıp ferdini arayan 1 ailenin DNA örneği vermek için jandarmaya müracaatta bulunduğu belirtildi.

KESİK İZİNE RASTLANMADI

Bu arada ekiplerin ön otopsi incelemelerinde kesik izine rastlamadıkları ayağın; son günlerde etkili yağışlarla yumuşayan mezarlıktan hayvanlarca çıkarılmış olabileceği de değerlendiriyor. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

