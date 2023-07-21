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  4. Kopmuş ayak bir ilçeyi alarma geçirdi! Ön otopside 'mezarlık' detayı... 1 aileden DNA başvurusu

Kopmuş ayak bir ilçeyi alarma geçirdi! Ön otopside 'mezarlık' detayı... 1 aileden DNA başvurusu

21.07.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'nin Borçka ilçesinde derede bulunan insana ait kopmuş ayak ile ilgili soruşturmasında kentte 1 aile DNA örneği için jandarmaya başvurdu. Ekiplerin ön incelemelerinde kesik izine rastlanılmayan ayağın hayvanlarca mezarlıktan çıkarılmış olabileceği de değerlendiriliyor.

Kopmuş ayak bir ilçeyi alarma geçirdi! Ön otopside 'mezarlık' detayı... 1 aileden DNA başvurusu

Borçka ilçesine bağlı Karşıköy'deki Zigan Deresi'nde dün öğle saatlerinde balık tutan Yasin Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayak, DNA tespiti için Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık soruşturma başlattı.

HOPARLÖRLERDEN ANONSLAR YAPILIYOR

İlçede belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla DNA testi yaptırmak isteyenlerin İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurmaları istendi.

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BİR AİLE DNA İÇİN BAŞVURDU

Ayağın kime ait olduğunu belirlenmesine yönelik yürütülen soruşturmada; duyuru sonrası ilçede kayıp ferdini arayan 1 ailenin DNA örneği vermek için jandarmaya müracaatta bulunduğu belirtildi.

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KESİK İZİNE RASTLANMADI

Bu arada ekiplerin ön otopsi incelemelerinde kesik izine rastlamadıkları ayağın; son günlerde etkili yağışlarla yumuşayan mezarlıktan hayvanlarca çıkarılmış olabileceği de değerlendiriyor. Soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin ayak

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