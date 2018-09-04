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Üst geçit faciası: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Kalküta kentinde bir üst geçit çöktü. İlk gelen bilgilere göre 5 kişi öldü 17 kişi yaralandı!

Köprünün üç gün önce yapı-onarım çalışmalarının bittiği belirtildi.

ENKAZDA SIKIŞAN KİŞİLER OLABİLİR

Hndistan'ın Batı Bengal eyâletinin başkenti Kalküta’da yer alan bir üst geçitte çökme meydana geldi.

Resmi kanatlardan ölü ya da yaralı sayısına ilşkin açıklama yapılmadı.

Ancak bölgeden gelen görüntüler, enkazda sıkışan insanlar olduğunu gösteriyor.

Yerel basın 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de enkaz altında olduğunu bildiriyor.

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Hindistan köprü çöktü

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köprüler, yollar zaten Türkiyede çoker, hindistanda, pakistanda, afganistanda, birde patagonyada çöker.
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