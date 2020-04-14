HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koranavirüs hastası çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı

Koranavirüs hastası çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 07:01 | Son Güncelleme

Denizlinin'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ufuk G. Tedavi için yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı. Bir süre sonra yakalanan Ufuk G. Tekrar hastaneye getirildi.

Koranavirüs hastası çarşafları bağlayıp hastaneden kaçtı

Olay, Denizli Devlet Hastanesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ufuk G.'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.'nin ikinci kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine inip, kaçtığı belirlendi. Hastanedeki görevliler polise haber verdi. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan Ufuk G. tekrar hastanede tedaviye alındı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Denizli çarşaf

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Süleyman Soylu'nun yerine kim gelecek?

Süleyman Soylu'nun yerine kim gelecek?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu

Kahvaltı yaparken kurşunla ayağından vuruldu

Son dakika: İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Şanlıurfa'da dehşet! 6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde kadın cesedi bulundu

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde kadın cesedi bulundu

Elazığ’da silahlı kavga cinayetle bitti! Olayla alakası olmayan adamı vurdular

Olayla alakası olmayan adam kavga sırasında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.