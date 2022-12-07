KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Korelilerin trend güzellik sırrı: Jamsu makyajını Bella Hadid'de öneriyor!

Korelilerin trend güzellik sırrı: Jamsu makyajını Bella Hadid'de öneriyor!

07.12.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yapmak çok daha bakımlı ve sağlıklı görünmemizi sağlayabiliyor. En ufak teknikler bile ruh halimizi daha iyi hale getirebiliyor. Makyaj yaparken kullanılan birçok hile bulunuyor. Güney Korelilerin güzellik sırlarından olan Jamsu makyajı tüm dünyada uygulanıyor. Bella Hadid'in de tavsiye ettiği Jamsu makyajı nasıl yapılır merak ediyorsanız bu habere göz atabilirsiniz.

Korelilerin trend güzellik sırrı: Jamsu makyajını Bella Hadid'de öneriyor!

Yapılan makyajlar gün içerisinde silinip gidebiliyor. Bu durum özellikle özel günlerde büyük problem yaratıyor. Makyajın daha kalıcı olması için makyaj bazı, sabitleyici ürünler kullanılıyor. Ancak bu ürünler her zaman istenilen sonucu sağlayamayabiliyor. Güney koreli kadınlar makyajların gün boyunca bozulmaması için uyguladıkları taktiği paylaştı.

JAMSU TEKNİĞİ NEDİR?

Ekran görüntüsü 2022-12-07 150427

Türkçe’ye dalma ya da suya batırma olarak çevrilen Jamsu tekniği aslında makyajı hızla sabitlemenin ve cildi mat, yumuşak görünmesini sağlamanın orijinal bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Makyajınızı yapıp yüzünüzü bolca pudrayla kaplayarak başlayın, ardından yüzünüzü bir kase soğuk suya 15-30 saniye daldırın. Bu teknik tozun yüzü eşit şekilde kaplamasına ve cilde belirgin bir kadifemsi his vermesine yardımcı olur.

Ekran görüntüsü 2022-12-07 150536

Güzellik uzmanı Huda Kattan, Jamsu'nun cilde her gün yapılmasının doğru olup olmadığını bilmediğini ancak makyajın tüm gün kalmasını isteyenlerin kesinlikle buna bir şans vermesi gerektiğini savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selülit tarih olacak! Pürüzsüz bacaklara kavuşmak için...Selülit tarih olacak! Pürüzsüz bacaklara kavuşmak için...
Evi buz gibi yapıyor faturayı katlıyor! Soğuğu anında kesinEvi buz gibi yapıyor faturayı katlıyor! Soğuğu anında kesin
Sonunda yüzleri gülecek! 2023 yılında aşkı bulacak burçlarSonunda yüzleri gülecek! 2023 yılında aşkı bulacak burçlar
Anahtar Kelimeler:
Güzellik uzmanı Güney Kore Bella Hadid makyaj güzellik hile trend

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Estetik açıklaması! Şevval Sam'ın oğlu kırmış

Estetik açıklaması! Şevval Sam'ın oğlu kırmış

İstenmeyen tüylerinizi doğal olarak yok edecek çözüm

İstenmeyen tüylerinizi doğal olarak yok edecek çözüm

Dehşete düşüren görüntü! Gözleri bu hale geldi

Dehşete düşüren görüntü! Gözleri bu hale geldi

Sakın çöpe atmayın! Sadece 2 dakika mucizeler yaratıyor

Sakın çöpe atmayın! Sadece 2 dakika mucizeler yaratıyor

Selülit tarih olacak! Pürüzsüz bacaklara kavuşmak için...

Selülit tarih olacak! Pürüzsüz bacaklara kavuşmak için...

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yeşile döndüyse sıkıntı büyük! Bakterilerle başınız dertte olabilir

Yeşile döndüyse sıkıntı büyük! Bakterilerle başınız dertte olabilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.