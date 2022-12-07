Korelilerin trend güzellik sırrı: Jamsu makyajını Bella Hadid'de öneriyor!

Yapılan makyajlar gün içerisinde silinip gidebiliyor. Bu durum özellikle özel günlerde büyük problem yaratıyor. Makyajın daha kalıcı olması için makyaj bazı, sabitleyici ürünler kullanılıyor. Ancak bu ürünler her zaman istenilen sonucu sağlayamayabiliyor. Güney koreli kadınlar makyajların gün boyunca bozulmaması için uyguladıkları taktiği paylaştı.

JAMSU TEKNİĞİ NEDİR?

Türkçe’ye dalma ya da suya batırma olarak çevrilen Jamsu tekniği aslında makyajı hızla sabitlemenin ve cildi mat, yumuşak görünmesini sağlamanın orijinal bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Makyajınızı yapıp yüzünüzü bolca pudrayla kaplayarak başlayın, ardından yüzünüzü bir kase soğuk suya 15-30 saniye daldırın. Bu teknik tozun yüzü eşit şekilde kaplamasına ve cilde belirgin bir kadifemsi his vermesine yardımcı olur.

Güzellik uzmanı Huda Kattan, Jamsu'nun cilde her gün yapılmasının doğru olup olmadığını bilmediğini ancak makyajın tüm gün kalmasını isteyenlerin kesinlikle buna bir şans vermesi gerektiğini savundu.



