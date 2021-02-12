HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

12.02.2021 19:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bir çocuk çatıya çıktı. Bir başka çocuksa yangından kaçmak için pencereden aşağı sarktı. Çocukların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çatı katını sararken bir çocuk çatıda mahsur kaldı. Bir başka çocuksa yangından kurtulmak için çatı katının penceresinden aşağı sarktı.

umraniyede-bina-catisinda-alevler-arasinda-kalan-kisi-boyle-kurtarildi-1-_3302_dhaphoto3

Çatıda bulunan çocuk mahalle sakinlerinin getirdiği vincin sepetiyle aşağı indirildi. Pencereden sarkan çocuksa mahalle sakinlerinin gerdiği battaniyeye atlayarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
kurtarma-anindan-yeni-fotograflar-umraniyede-bina-catisinda-alevler-arasinda-kalan-2-cocuk-boyle-kurtarildi-2-_8268_dhaphoto3

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Öte yandan olayda yaralı ve can kaybı olmadı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdiSarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi
Cuma suresinin meali ve faziletiCuma suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiden duyar gibiyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiden duyar gibiyim

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Trabzon'da korkutan yangın! Büyümesinden endişe ediliyor

Korkutan yangın! Rüzgar da arttı

Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı

Dehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.