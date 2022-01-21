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Korku dolu anlar! Bir anda alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

21.01.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Otomobil sürücüsünün son anda kendini dışarı atığı olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Yanan otomobilden geriye sadece demir yığını kaldı.

Korku dolu anlar! Bir anda alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

Olay, İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, son anda kendini dışarı attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olay, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

OTOMOBİLDEN GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

Barbaros Bulvarı'ndan Karaköy istikametine giden otomobilin motor kısmında Beşiktaş Meydanı'na geldiği sırada saat 06.00'da yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında ismi öğrenilemeyen sürücü alev topuna dönen otomobilden son anda kendini dışarı attı. Otomobilin alev alev yandığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı. Yanan aracın sürücüsü, çalışmaları yakından takip etti.

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BARBAROS BULVARI TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle, Barbaros Bulvarı'nın Karaköy - Kabataş istikameti polis tarafından bir süre ulaşıma kapatıldı. Trafik, karşı şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yanan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Beşiktaş İlçesi İstanbul
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