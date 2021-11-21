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  4. Korku dolu anlar! Ekipler 3 çocuk için seferber oldu

Korku dolu anlar! Ekipler 3 çocuk için seferber oldu

21.11.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından penceredeki demir korkuluklar kesilerek kurtarıldı.

Yangın, öğleden sonra Dülük Mahallesi’nde meydana geldi.

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MARKETE GİTTİLER

İddiaya göre, 2 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Suriye uyruklu Halit ve İymet Assani çifti markete alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada evde sobadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

ÇOCUKLAR ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALDI

Yangın sırasında evde yalnız olan ve yaşları 3 ile 9 arasında değişen Ahmet, Emel ve Muhammet Assani evde mahsur kaldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KORKULUKLARI KESEREK ÇOCUKLARI KURTARDILAR

İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocukları kurtarmak için pencerenin demir korkuluklarını keserek çocukları kurtardı. Kurtarılan çocuklar ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gaziantep
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