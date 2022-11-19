HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç an! Dört nala ölüme böyle koştu

Korkunç an! Dört nala ölüme böyle koştu

19.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tersten giden at arabası, işçileri taşıyan servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. At telef olurken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ters şeritten son sürat ilerleyen at arabası, araçların gelmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Bir araç yavaşlarken, gecenin karanlığında fark edilmeyen at arabası ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle at olay yerinde telef olurken, at arabasında bulunan kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Telef olan at ise belediye görevlileri tarafından yoldan alındı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğun bakımdaki Aleyna'nın babası: Hostes olup uçacaktı, uçamadıYoğun bakımdaki Aleyna'nın babası: Hostes olup uçacaktı, uçamadı
Batan kripto paranın mağdurları basın açıklaması yaptı!Batan kripto paranın mağdurları basın açıklaması yaptı!
İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerindeİade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde
Anahtar Kelimeler:
Bursa At

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

Ev sahiplerinin Arap müşteri hayali duvara tosladı!

Ev sahiplerinin Arap müşteri hayali duvara tosladı!

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

İlginizi Çekebilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Balık severler dikkat: Bilmediğiniz çok şey var! Öyle etkileri var ki...

Balık severler dikkat: Bilmediğiniz çok şey var! Öyle etkileri var ki...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.