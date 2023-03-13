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Korkunç an! İlkel teleferik kurarken akıma böyle kapıldılar

13.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Güneysu ilçesinde, Muhammet Erkan ile Ali Demirkan, yamaç arazideki çay bahçesine kurmak istedikleri ilkel teleferiğin çelik halatının elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılıp, ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah, Güneysu ilçesi Ortaköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Muhammet Erkan ile Ali Demirkan, yamaç arazideki çay bahçesine 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kurmak için çalışma başlattı. Erkan ve Demirkan, dere yatağına yakın alanda, germeye çalıştıkları teleferiğin çelik halatının, bölgeden geçen elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan Erkan ve Demirkan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Olay anı ise çevredeki özel çay fabrikasına ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, teleferik telini tutan 2 kişinin, aniden çıkan alev sonrası akıma kapılıp, dereye düştüğü görülüyor.

(DHA)


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Rize Teleferik

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