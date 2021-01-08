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  4. Korkunç anlar! Diri diri böyle yandı

Korkunç anlar! Diri diri böyle yandı

08.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'taki bir akaryakıt istasyonunda kameralara yansıyan anlar kan dondurdu. Dulkadiroğlu ilçesinde dün yaşanan yangında iki kişinin yaralandığı görüldü. Yaralılardan birinin alevler içinde kalarak çırpındığı görüldü.

Doğukent Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde çıkan yangında yaralanan Ali Ç. (50) ve Ramazan Ş'nin (57) Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Yaralıların, akaryakıt istasyonunun bakımı için Gaziantep'ten geldikleri öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında olay sırasında bir işçinin alevler içinde kalması ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde dün akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralanmış, akaryakıt pompaları kullanılamaz hale gelmişti.
AA

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