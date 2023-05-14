Korkunç anlar! Motosikletli sürücü, metrelerce havaya böyle uçtu

Kaza, ilçenin Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan M.D. idaresindeki motosiklet dönmeye çalıştığı sırada, aynı şeritte ilerlemekte olan B.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havada uçarak yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası motosiklet sürücüsü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIR

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

